拚打進季後賽 NBA交易大限前快艇簽下莫里斯

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（法新社洛杉磯6日電） 美國職籃NBA本季交易大限今天到期前，尋求提升戰力的洛杉磯快艇在聯盟球隊忙着搶人下，自紐約尼克換來大前鋒莫里斯（Marcus Morris）。

交易資訊全來自各媒體報導，在距離季後賽還剩下2個月之際，聯盟數支球隊忙着簽約搶人，或決定維持球隊陣容不變。

在2019年NBA總冠軍賽最有價值球員雷納德（Kawhi Leonard）加盟下實力大增的快艇，在一項涉及3隊的協議中得到莫里斯，他本季效力尼克獲得生涯最佳場均19.6分的成績。

快艇獲得NBA排名第5的三分球射手莫里斯，他的三分球命中率達43.9%，將聯手雷納德和喬治（Paul George）增添外線威脅。

體育電視頻道ESPN和運動新聞網站「運動員」（The Athletic）報導，根據交易條件，除了簽下莫里斯，快艇還自華盛頓巫師網羅後衛湯瑪斯（Isaiah Thomas），但將哈克雷斯（Maurice Harkless）和6月一個首輪選秀權送給尼克，並將後衛羅賓遜（Jerome Robinson）交易至巫師。

此外，根據「華盛頓郵報」（Washington Post）報導，丹佛金塊以奈皮爾（Shabazz Napier）交換巫師的麥克瑞（Jordan McRae）。

「紐約時報」（New York Times）報導，未在截止日期前交易的洛杉磯湖人目前關注的眼光放在自由球員史密斯（J.R. Smith）和柯利森（Darren Collison）身上。

快艇據報也有意網羅柯利森。湖人若簽下史密斯，將讓他與前克里夫蘭騎士隊友詹姆斯（LeBron James）重聚，他們曾聯手拿下2016年NBA總冠軍金杯。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）

© 2020 AFP