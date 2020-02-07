澳洲下雨澆熄最嚴重野火 當局轉防水災

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（法新社雪梨7日電） 澳洲的傾盆大雨今天為終止前所未見的野火危機帶來希望，但雨水雖然澆熄了失控延燒數個月的火勢，卻也讓當局擔心隨之而來的水災。

這場毀滅性大火因長期乾旱和破紀錄高溫而加劇，自去年9月開始肆虐，延燒了1000萬公頃以上面積，燒毀2500多棟房屋，造成33人喪命，並估計燒死了10億頭動物。

災情最嚴重的新南威爾斯州（New South Wales）本周稍早部分地區開始降雨，並預計會持續至下周，料將澆熄數場剩餘大火，並有助於控制其他火勢。

新南威爾斯州鄉村消防局（NSW Rural Fire Service）局長費茲西蒙斯（Shane Fitzsimmons）表示：「這會結束野火季最糟的部分，這是無庸置疑的。」

到今天下午，新南威爾斯州沒有最危險緊急狀況或「注意和須採取行動」等級的野火，是將近半年未曾見過的狀況。

不過，隨着野火危機消退，當局現在準備可能發生的水災。澳洲氣象局（Australian Bureau of Meteorology）發布一系列水災警告，並表示新南威爾斯部分地區將出現4年來最大降雨。

© 2020 AFP