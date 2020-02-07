衛斯布魯克拿41分 火箭121比111擊退湖人

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（法新社洛杉磯6日電） 美國職籃NBA休士頓火箭今天作客洛杉磯湖人，球星衛斯布魯克拿下41分，幫助球隊終場以121比111擊退紫金軍團，收下4連勝。

火箭衛斯布魯克此役砍進41分、8籃板外加5助攻，團隊全場投進19顆三分球，且有6人得分達二位數。

湖人「一眉哥」戴維斯（Anthony Davis）繳出全隊最高32分，外加13籃板和3助攻表現，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）有18分、9籃板和15助攻成績。

火箭「大鬍子」哈登（James Harden）挑籃破網為球隊首開紀錄，主場的湖人不甘示弱，逐漸展開攻勢，首節打完紫金軍團以29比28取回領先優勢。

雙方你來我往互有領先，上半場鐘響前湖人後衛葛林（Danny Green）外線出手命中一記三分球，硬是將比分戰成63比63平手。

來到第3節，兩隊一開始難分軒輊，陷入鏖戰，但火箭衛斯布魯克（Russell Westbrook）火力全開，單節轟下16分，休士頓大軍本節尾聲打出一波14比9攻勢，以97比93、4分領先進入比賽最後關頭。

火箭末節靠着從明尼蘇達灰狼交易來的科溫頓（Robert Covington）接連投進兩記三分球，最終主場的湖人沒能逆轉戰況，以111比121吞敗。

© 2020 AFP