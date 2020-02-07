NBA明星賽選秀 兩隊名單出爐

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（法新社紐約6日電） 美國職籃NBA明星賽選秀今天登場，再度擔任兩隊隊長的洛杉磯湖人「詹皇」詹姆斯和密爾瓦基公鹿「字母哥」安特托昆博選出各自陣容。

Team LeBron先發陣容：湖人詹姆斯（LeBron James）、湖人「一眉哥」戴維斯（Anthony Davis）、洛杉磯快艇雷納德（Kawhi Leonard）、達拉斯獨行俠「歐洲金童」唐西奇（Luka Doncic）、休士頓火箭哈登（James Harden）。

替補球員：波特蘭拓荒者里拉德（Damian Lillard ）、費城76人西蒙斯（Ben Simmons）、丹佛金塊約基奇（Nikola Jokic）、波士頓塞爾蒂克塔特姆（Jayson Tatum）、奧克拉荷馬雷霆保羅（Chris Paul）、休士頓火箭衛斯布魯克（Russell Westbrook）、印第安納溜馬的沙波尼斯（Domantas Sabonis）。

Team Giannis先發陣容：公鹿安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）、費城76人恩比德（Joel Embiid）、多倫多暴龍西雅坎（Pascal Siakam）、波士頓塞爾蒂克華克（Kemba Walker）、亞特蘭大老鷹楊恩（Trae Young）。

替補球員：公鹿密道頓（Khris Middleton）、邁阿密熱火阿德巴約（Bam Adebayo）、猶他爵士戈柏特（Rudy Gobert）、熱火巴特勒（Jimmy Butler）、多倫多暴龍勞瑞（Kyle Lowry）、紐奧良鵜鶘殷格拉姆（Brandon Ingram）、爵士密契爾（Donovan Mitchell）。

© 2020 AFP