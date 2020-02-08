四大洲花滑賽 羽生結弦短曲刷新世界紀錄

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（法新社首爾7日電） 擁有兩屆冬季奧林匹克運動會金牌的日本花式滑冰名將羽生結弦，今天在四大洲花式滑冰錦標賽男子單人滑短曲項目中，以111.82分遙遙領先，並打破他個人最佳成績、創新世界紀錄。

25歲的羽生結弦去年10月在國際滑冰總會花式滑冰大獎賽（ISU Grand Prix of Figure Skating）加拿大站（Skate Canada）奪冠，今天又在南韓首爾舉辦的四大洲花滑錦標賽（Four Continents Figure Skating Championships）短曲中拿下111.82分，而其他選手得分都未超過100分。

這項得分除了打破男子短曲世界紀錄，也打破他在2018年花滑大獎賽俄羅斯站（Rostelecom Cup）的最佳個人紀錄110.53分。

羽生結弦今天短曲比賽曲為鋼琴家蕭邦（Frederic Chopin）的「第一號敘事曲」（Ballade No. 1 in G Minor），開場就是一個完美無缺的後內4周跳（4S），接着是驚人的後外點冰4周跳加後外點冰3周跳（4T-3T）的連跳，以及俐落的3周半跳（3A）。

短曲終了時，瘋狂粉絲們又讓冰場下起「小熊維尼雨」，因為羽生結弦很喜歡這個卡通角色。

他可望成為第一位完成超級大滿貫的男子選手，即擁有世界青年花滑錦標賽冠軍、世界花滑錦標賽冠軍、奧運金牌、大獎賽總決賽冠軍及四大洲錦標賽冠軍。

完整賽事包括短曲及長曲，兩項得分合計為最終比賽成績。長曲比賽將於9日舉行。

「第一號敘事曲」是羽生結弦在2018年平昌冬季奧運會奪金的短曲曲目，在長曲中，他也將再度搬上助他在冬奧會奪金的電影「陰陽師」配樂Seimei。

在今天短曲中，中國選手金博洋以95.83分暫居第2名，美國的布朗（Jason Brown）以94.71分位居第3。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）

© 2020 AFP