武漢肺炎部分患者腹瀉 研究指病毒恐經糞便傳染

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（法新社華盛頓7日電） 一項提到2019新型冠狀病毒患者有腹部癥狀及拉肚子現象的最新研究公開後，科學家今天表示，腹瀉可能是這種病毒傳染的一種次要途徑。

一般認為，新型冠狀病毒的主要傳染途徑是患者咳出含有病毒的飛沫，不過，研究早期病例的研究員曾表示，他們把重點放在有呼吸道癥狀的患者身上，可能忽略了與消化道有關的癥狀。

根據一份中國研究人員撰寫、刊登在「美國醫學會期刊」（JAMA）的新報告，在湖北省武漢市一家醫院接受調查的138名患者中，有14人最初在發燒及呼吸困難之前一到兩天，曾出現腹瀉及嘔吐癥狀，約佔10%。

美國首例確診感染2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）的患者，同樣曾拉了兩天肚子，隨後在他的糞便中檢測到病毒；醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）也記錄了中國其他類似病例，儘管並不多見。

英國南安普敦大學（University of Southampton）環境衛生教授基維爾（William Keevil）向英國科學媒體中心（Science Media Centre）表示：「重要的是，其他地方都有通報，在出現非典型腹部癥狀的患者排泄物中發現2019新型冠狀病毒，與可在尿液中檢測到嚴重急性呼吸道癥候群（SARS）病毒相似，這意味可能經由糞便傳染，而這種途徑的傳染力很強。」

科學家對此可能性並不非常訝異，因為新型冠狀病毒與SARS病毒屬於同一家族。

2003年的SARS疫情中，病毒透過糞便傳染，在香港淘大花園社區導致數百人感染。

美國加州大學河濱分校（University of California, Riverside）生物工程學者廖嘉渝說，「在糞便中發現的2019新型冠狀病毒可能透過糞便途徑傳染」，但「我們還不知道病毒在人體外能存活多久，人類免疫缺乏病毒（HIV）大約只能在體外存活30分鐘；另外也不知道2019新型冠狀病毒對哪個範圍的溫度敏感」。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）

© 2020 AFP