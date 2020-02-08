Kobe遺孀IG證實追思會時間地點 數字密碼藏洋蔥

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（法新社洛杉磯7日電） 美國職籃NBA傳奇巨星布萊恩（Kobe Bryant）遺孀凡妮莎（Vanessa Bryant）今天在照片分享平台Instagram上發表一則感人貼文，公布已逝丈夫和女兒公開追思會的時間地點。

痛失至親的凡妮莎在貼文中寫道，「2號和效力湖人20年的24號」，證實追思會將於本月24日周一上午10 時（台灣時間25日凌晨2時）在洛杉磯市中心的史泰博中心（Staples Center）體育館舉行。

吉安娜（Gianna）生前在籃球校隊的球衣背號是2號，布萊恩在洛杉磯湖人隊效力20年的後期，球衣背號為24號。

41歲的布萊恩和13歲女兒吉安娜上個月26日搭乘直升機前往青少年籃球賽，途中在洛杉磯西部一處崎嶇的丘陵地失事墜毀，機上9人全數罹難。

追思會雖然是在湖人兩場主場賽事間進行，但洛杉磯快艇當天晚間就會在史泰博中心迎戰客隊曼菲斯灰熊。

史泰博中心總裁齊德曼（Lee Zeidman）告訴「洛杉磯時報」（Los Angeles Times），追思會後把場地及時準備好供比賽使用沒有問題。

齊德曼說：「史泰博中心20年來辦過逾220場二連賽。雖然屆時對布萊恩家人、洛杉磯湖人、洛杉磯市和在史泰博中心工作的男男女女來說會是非常感傷的一天，但我們有信心追思會過後，可以準備好在晚間6時開放讓快艇與灰熊比賽。」

史泰博中心曾辦過已故流行樂天王麥可傑克森（Michael Jackson）和饒舌歌手尼普塞哈斯爾（Nipsey Hussle）的追思會，是NBA湖人隊和北美職業冰球聯盟（NHL）洛杉磯國王隊主場。史泰博中心舉辦過無數場演唱會和活動，日前的葛萊美獎（Grammy Awards）頒獎典禮也在此舉行。

湖人在布萊恩驟世後首度出賽迎戰波特蘭拓荒者時，便在主場史泰博中心向布萊恩感性致敬。

吉安娜的隊友阿托貝利（Alyssa Altobelli）、徹斯特（Payton Chester）、阿托貝利的雙親、徹斯特的母親、籃球教練毛瑟（Christina Mauser）和直升機駕駛左巴揚（Ara Zobayan）也在這場意外中喪生。聯邦當局正在調查這起墜機事件。（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP