中國打壓台灣無所不在 美國務卿促州政府抵制

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（法新社華盛頓8日電） 美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天提出警告，北京政府正對美國地方政府加強外交戰以打壓台灣，他敦促各州州長對抗中國的施壓。

蓬佩奧在華府對各州首長的一場演說中指出，川普政府將加強與各州和地方政府溝通，討論如何和中國打交道。

他呼籲：「切勿和中國簽訂危及我們國策的各別交易和協議。」

蓬佩奧指出，中國去年曾威脅密西西比州州長，若他訪問台灣，中國將取消對密州的投資。

他並提到上月中國一封外交信函，要求美國各州政府勿致賀台灣總統蔡英文當選連任。此外，芝加哥一所高中舉辦氣候研討會，因中國施壓而取消對台灣代表的邀請。

蓬佩奧說：「施壓美國國務卿是一回事，施壓一所高中校長，卻是相當重要的另一回事…這顯示中國施壓深化與系統化，顯露中國的意圖。」

他表示：「雖然看來這只是些地方事務，但累積的效應卻是國家重大事務，並具有國際性意義。」

蓬佩奧也警告，中國還施壓美國地方首長，要他們別去會見西藏精神領袖達賴喇嘛。

蓬佩奧並關切各州政府的財務計畫選項。他說，佛羅里達州退休基金已經投資一家和新疆監控有關的企業。中國在新疆地區已拘禁逾一百萬維吾爾人及突厥語系穆斯林。（譯者：紀錦玲/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP