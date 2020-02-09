奧斯卡沒一項入圍 別告訴她贏得獨立精神獎最佳影片

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（法新社洛杉磯8日電） 「別告訴她」一甩奧斯卡入圍杠龜陰霾，今天在獨立精神獎（Spirit Awards）揚眉吐氣；南韓片「寄生上流」也在這項奧斯卡前哨站獲得肯定，推升明天抱小金人的氣勢。

獨立精神獎頒獎典禮在奧斯卡金像前夕舉行。這場在加州洛杉磯的盛會表彰傑出的小成本電影，與奧斯卡比較起來，獨立精神獎品味較不偏向主流，也更具多元性。

講述中西方文化差異的「別告訴她」（The Farewell）勇奪獨立精神獎最佳影片獎，儘管這部片今年一項奧斯卡也沒入圍。

「別告訴她」導演王子逸是今年多位表現傑出卻未能入圍奧斯卡的女性導演之一。對於成為奧斯卡遺珠，她並不意外。

「能夠得獎，代表你獲得同儕肯定。但在美國影藝學院（奧斯卡頒贈機構）和它的投票人口結構，我看不到我的同儕。」

「這就是最大問題所在。如果美國影藝學院投票者有我的同儕，他們將會把票投給能體現他們生活故事的電影。」

「事情向來都是這樣，我一點也不意外。」

美國影藝學院會員白人佔84%，男性佔68%。

今天獨立精神獎最令人跌破眼鏡的是女配角獎項，外界事先看好珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）會以「舞娘騙很大」（Hustlers）脫衣舞娘的角色獲獎，最後卻由「別告訴她」里的祖母趙淑珍（Zhao Shuzhen）勝出。

在2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）影響下，趙淑珍無法離開中國參加今天的頒獎典禮。

© 2020 AFP