泰國大規模掃射過程 臉書移除相關內容

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（法新社曼谷9日電） 一名槍手在泰國大規模掃射造成20死42傷，並在臉書貼出濫射過程，他今早被維安部隊擊斃，至於槍擊案相關暴力內容已全部被移除。

在泰國大規模掃射造成20死42傷，並在網路貼出濫射過程的槍手，案發後躲避購物中心一夜，今早被維安部隊擊斃。臉書發言人表示，槍擊案相關暴力內容已全部移除。

官方將死亡數字從稍早的21下修至20，另有42人受傷，其中21人仍留院，其餘21人已出院。

涉案兇嫌為一名軍人，名叫賈克潘（Jakrapanth Thomma）。他昨天下午3時30分左右在泰國東北部城市呵叻（Korat）大開殺戒，先在高階軍官的房舍對3人開槍，其中至少1人是軍人，之後到附近一處軍營，然後駕駛軍用車到市中心。

兇嫌利用他從軍火庫偷來的槍械，在市中心濫射無辜民眾，造成多人死傷。

他昨天傍晚6時左右進入Terminal 21呵叻購物中心，今天上午9時左右傳出他遭維安擊斃的消息。

他自己在臉書（Facebook）上貼文說是在報仇，但沒有說內容。軍方表示：「我們不清楚他犯案動機，他似乎瘋了。」

賈克潘犯案過程中，持續在自己臉書頁面貼出他瘋狂的槍擊行徑，不但貼出相關影像，還發了幾則貼文，包括「沒人能躲過死亡」、「我該投降嗎？」，其後又寫道「我已停手了」。

他在現已被刪除的一段臉書影片中，頭戴軍用鋼盔在敞篷的吉普車上說：「我累了…我的手指無法再扣扳機了。」他一邊說一邊用手比出扣扳機的動作。

臉書上還有幾張照片顯示一名男子頭戴滑雪面罩，手裡還握着一把槍。

臉書昨晚10時50分左右關閉兇嫌帳戶。發言人說：「我們移除了槍手的帳號，並且會日以繼夜不斷工作，儘快移除所有和這起攻擊事件有關的暴力內容。」

© 2020 AFP