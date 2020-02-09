致力講述完整多元電影史 奧斯卡博物館將開幕

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社洛杉磯8日電） 美國洛杉磯讓人期盼已久的奧斯卡博物館即將在今年落成，除了致力展示電影魔法，博物館也將向已故從業人員致敬，並陸續迎接講述多元電影史的展覽。

打造美國電影藝術與科學學院博物館（Academy Museum of Motion Pictures）的想法1個世紀前提出。而在本屆奧斯卡金像獎頒獎典禮前夕，影藝學院7日向記者開放快完工的博物館，展示這個玻璃、鋼筋混凝土建造的閃亮球體，裡頭還有能容納1000個座位的劇院。

建築師皮亞諾（Renzo Piano）設計「看似漂浮的」球狀結構，象徵「電影的魔幻與魔法」，並由天橋連接至由百貨公司改建而成的主要展覽場館。

在影藝學院收藏的1300萬張照片、劇本、服裝及道具中，有傳奇巨星茱蒂嘉蘭（Judy Garland）在「綠野仙蹤」（Wizard of Oz）穿的紅寶石拖鞋、貝拉盧戈西（Bela Lugosi）在1931年「德古拉」（Dracula）穿的披風及寇克道格拉斯（Kirk Douglas）相關物件。

寇克道格拉斯是好萊塢電影黃金歲月最後幾個巨星之一，以「萬夫莫敵」（Spartacus）跟「光榮之路」（Paths of Glory）的硬漢演出為人所知，他5日離世，享嵩壽103歲。

導演比爾克雷默（Bill Kramer）告訴法新社：「人們過世時，這裡是幫助講述他們故事的家，而我們致力於做到這點。」

這些物品將在這個基本上完工的博物館展廳里「編織整個電影的故事」。而開幕展覽將是首場吉卜力工作室美國回顧展，展出日本動畫大師宮崎駿的作品。

在#奧斯卡好白（#OscarsSoWhite）運動凸顯下，為向好萊塢多元性紛爭致意，之後將會有黑人影史展。比爾克雷默說：「我們希望在這個博物館，講述完整、多元又有包容性的故事。」（譯者：侯文婷/核稿：陳政一）

© 2020 AFP