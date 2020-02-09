金酸莓獎將揭曉 貓電影版獲9項提名

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（法新社美國好萊塢8日電） 諷刺好萊塢大爛片的金酸莓獎今天公布入圍名單，百老彙音樂劇「貓」電影版（Cats）獲最多項提名，包含最爛影片、最爛女主角、最爛導演、最爛男女配角和最爛銀幕組合等。

「貓」共獲9項提名，包含最爛影片、最爛電影劇本、最爛女主角（佛蘭塞斯卡海華德，Francesca Hayward）、最爛女配角（茱蒂丹契，Judi Dench；瑞貝爾威爾森，Rebel Wilson）、最爛男配角（詹姆士柯登，James Corden）和最爛導演（湯姆霍伯，Tom Hooper）等。

「貓」也在「最爛銀幕組合」獲得2項提名，包含「任兩隻半人半貓的毛絨絨動物」以及「傑森德魯羅（Jason Derulo）與他被電腦特效閹掉的褲襠」。

「貓」改編自作曲家韋伯（Andrew Lloyd Webber）同名音樂劇。這部片以電腦成像效果，將劇中眾多大牌演員的外貌，變成令人深感不安的半貓半人模樣。

「貓」上映後慘遭負面影評血洗。英國「衛報」（The Guardian）稱「貓」是「一團恐怖的毛球」。華爾街日報（The Wall Street Journal）則狠批該片是「混亂的意圖垃圾箱」。

最爛男主角方面，主演「藍波：最後一滴血」（Rambo: Last Blood）的席維斯史特龍（Sylvester Stallone）（Rambo: Last Blood），以及主演驚悚片「狂熱」（The Fanatic）的約翰屈伏塔（John Travolta）都獲提名。「狂熱」由美國樂團「林普巴茲提特」（Limp Bizkit）主唱杜斯特（Fred Durst）執導。

另外，在今年特別獎項「最爛罔顧人類生命和公共財產影片」（Worst Reckless Disregard For Human Life And Public Property）上，「小醜」（Joker）和「高壓制裁」（Dragged Across Concrete）都獲提名。

金酸莓獎通常會在奧斯卡頒獎典禮前一天揭曉獲獎名單。不過，今年奧斯卡較早舉行，影響整個好萊塢頒獎季節，因此金酸莓獎主辦單位決定只先宣布入圍名單，而尚未公布揭曉獲獎名單的日期。（譯者：李宛諭/核稿：陳政一）

© 2020 AFP