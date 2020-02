金酸莓獎將揭曉 貓電影版獲9項提名

廣告 繼續瀏覽後續

(法新社美國好萊塢8日電) 諷刺好萊塢大爛片的金酸莓獎今天公布入圍名單,百老彙音樂劇「貓」電影版(Cats)獲最多項提名,包含最爛影片、最爛女主角、最爛導演、最爛男女配角和最爛銀幕組合等。

「貓」共獲9項提名,包含最爛影片、最爛電影劇本、最爛女主角(佛蘭塞斯卡海華德,Francesca Hayward)、最爛女配角(茱蒂丹契,Judi Dench;瑞貝爾威爾森,Rebel Wilson)、最爛男配角(詹姆士柯登,James Corden)和最爛導演(湯姆霍伯,Tom Hooper)等。

「貓」也在「最爛銀幕組合」獲得2項提名,包含「任兩隻半人半貓的毛絨絨動物」以及「傑森德魯羅(Jason Derulo)與他被電腦特效閹掉的褲襠」。

「貓」改編自作曲家韋伯(Andrew Lloyd Webber)同名音樂劇。這部片以電腦成像效果,將劇中眾多大牌演員的外貌,變成令人深感不安的半貓半人模樣。

「貓」上映後慘遭負面影評血洗。英國「衛報」(The Guardian)稱「貓」是「一團恐怖的毛球」。華爾街日報(The Wall Street Journal)則狠批該片是「混亂的意圖垃圾箱」。

最爛男主角方面,主演「藍波:最後一滴血」(Rambo: Last Blood)的席維斯史特龍(Sylvester Stallone)(Rambo: Last Blood),以及主演驚悚片「狂熱」(The Fanatic)的約翰屈伏塔(John Travolta)都獲提名。「狂熱」由美國樂團「林普巴茲提特」(Limp Bizkit)主唱杜斯特(Fred Durst)執導。

另外,在今年特別獎項「最爛罔顧人類生命和公共財產影片」(Worst Reckless Disregard For Human Life And Public Property)上,「小醜」(Joker)和「高壓制裁」(Dragged Across Concrete)都獲提名。

金酸莓獎通常會在奧斯卡頒獎典禮前一天揭曉獲獎名單。不過,今年奧斯卡較早舉行,影響整個好萊塢頒獎季節,因此金酸莓獎主辦單位決定只先宣布入圍名單,而尚未公布揭曉獲獎名單的日期。(譯者:李宛諭/核稿:陳政一)

