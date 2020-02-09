飆風戰警主角羅伯特康拉德離世 享壽84歲

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（法新社華盛頓8日電） 美國媒體今天報導，主演1960年代科幻西部電視影集「飆風戰警」（The Wild Wild West）的演員羅伯特康拉德（Robert Conrad）離世，享壽84歲。

康拉德家族發言人巴拉德（Jeff Ballard）告訴「時人雜誌」（People Magazine）：「他過了美好又長壽的一生，雖然家族為他的離世感到難過，但他將長存他們心中。」

羅伯特康拉德先是擔任送奶人，接着試圖靠在俱樂部擔任歌手取得成功。他搬到洛杉磯後，於1959年加入電視節目「夏威夷之眼」（Hawaiian Eye）卡司，讓他的演藝生涯起飛。

羅伯特康拉德1965年至1969年在「飆風戰警」演出美國西部拓荒時代的特勤局（Secret Service）特務，他後來也出演其他電視節目及電影。

羅伯特康拉德1988年接受時人雜誌訪問時表示：「娛樂業有3個周期。剛開始大家不認識你，接着他們愛你，然後你待得太久，讓他們討厭你。我現在要全部重來一遍了。」

羅伯特康拉德身後留下8名子女及18名孫子女。（譯者：侯文婷/核稿：陳政一）

© 2020 AFP