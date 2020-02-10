北京勢力擴張之際 歐盟盼擴大在太平洋安全角色

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（法新社威靈頓10日電） 歐洲聯盟（EU）表示，希望在太平洋地區的安全事務上扮演更重要的角色，要跟中國合作也沒問題。近幾年來，北京已強化對太平洋區域的影響力。

歐盟的太平洋區域大使席姆（Sujiro Seam）在英國脫歐後告訴法新社，他希望歐盟在太平洋地區建立更深層的貿易關係，同時扮演更主動的政治角色。

席姆自去年9月起展開4年大使任期。他表示，太平洋地區認為歐盟主要是援助捐贈者，有需要時也會幫忙提供人道協助，他的目標在於改變太平洋地區對歐盟的看法。

他在駐地斐濟告訴法新社：「我們是全球規模最大的自由市場。我們透過一系列經濟夥伴協議，給予太平洋島國進入那個自由市場的機會。」

席姆口中的歐盟與太平洋關係「再平衡」，也包括歐盟追求強化軍事和安全合作的雄心。

他表示：「我希望歐盟扮演更突出的政治角色。當然，要有信譽，才有戰略上的政治角色。而信譽源自於我們的本領和實力。所以我們必須涉入安全和防禦議題方面的事務。」

被問及歐盟會以何種形式進行軍事參與，席姆排除「區域援索團（RAMSI）式的行動」。他說，歐洲部隊可在降低氣候變遷衝擊、監視非法漁撈和救災方面提供幫助。

「區域援索團」是以澳洲為首、在索羅門群島的維和任務團，運作時間為2003年起至2017年止。

歐盟本身並無軍隊，而是仰賴27個成員國貢獻兵力。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）

© 2020 AFP