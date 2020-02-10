奧斯卡紅毯 女星爭艷吸睛

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社洛杉磯9日電） 第92屆奧斯卡頒獎典禮今天在美國加州好萊塢舉行，芮妮齊薇格、瑟夏羅南、蘿拉鄧等入圍藝人走紅毯，光芒萬丈。

憑藉「茱蒂」（Judy）封後呼聲極高的美國女星芮妮齊薇格（Renee Zellweger）身穿白色合身禮服，一邊長袖一邊無袖的不對稱展現個性，整體簡單優雅。

以「她們」（Little Women）爭奪最佳女主角的瑟夏羅南（Saoirse Ronan）身穿黑色搭配紫羅蘭色裙的禮服，胸前深V和腰間荷葉造型的大膽設計，搭配煙熏眼妝，展現年輕勇於挑戰的氣息。

以「婚姻故事」（Marriage Story）角逐最佳女配角獎的蘿拉鄧（Laura Dern）穿着一襲粉紅色禮服亮相，胸前黑色流蘇V領造型小露性感。

以「重磅腥聞」（Bombshell）爭奪最佳女配角的瑪格羅比（Margot Robbie）一襲心型領禮服亮相，手臂結飾和胸前珠寶畫龍點睛。

頂着染有螢光綠髮的美國18歲歌手怪奇比莉（Billie Eilish）身穿香奈兒（Chanel）絨毛褲裝，早早抵達現場，她剛在葛萊美勇奪最佳年度專輯、唱片、歌曲及最佳新人大獎，將首次登上奧斯卡舞台，演唱最新007電影「007：生死交戰」（No Time to Die）主題曲。

為「冰雪奇緣」愛莎（Elsa）配音、配唱的伊迪娜曼佐（Idina Menzel）選穿桃紅色禮服，腰間有着大大的蝴蝶結，整體簡約大方。

© 2020 AFP