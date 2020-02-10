札幌雪祭降雪不足 製作與維護雪雕難題多

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（法新社札幌10日電） 日本北海道札幌雪祭約200座大型精緻冰雪雕像，每年吸引成千上萬旅客慕名前往，今年活動卻遇上「缺雪」問題，讓雪雕製作和維護人員面臨嚴峻挑戰。

一般而言，要製作雪祭現場的動漫人物和賽馬等雪雕，須用上3萬公噸的雪。主辦單位面對這場聞所未聞的冰雪危機，被迫從遙遠城鎮調雪到會場。

一名負責主辦雪祭的官員說：「這次缺雪情形前所未見。」

他表示，主辦單位必須從以前不曾去調雪的地方運雪過來，例如距離札幌大約60公里、以滑雪場聞名的二世谷町。而且雪雕需要乾淨的雪，使得問題更加麻煩。

這名官員說：「雪必須不含髒東西，否則雪雕會瓦解。我們勉強才搜集到足夠的雪。」

札幌雪祭主要看點之一為一道100公尺長、10公尺高的冰雪滑梯。受到缺雪衝擊，今年滑梯的規模也得縮水。

根據日本氣象廳的地方觀測站，札幌降雪量不到年均值一半，去年12月中的高溫又使雪融化。預料當地氣溫將持續高於平均。

這種情形對每年辛苦製作雪雕的125名當地自衛隊成員構成巨大挑戰。一名指揮官告訴法新社：「由於今年天氣偏暖甚於以往，我們沒有很多雪。而且雪裡面含有更多水分，讓雪雕更容易融化。」

這名指揮官的部隊花了大約100天，規畫並建造出一座高15公尺、寬20公尺，模仿波蘭首都華沙瓦津基公園（?azienki Park）水上宮殿的雕塑，藉此紀念2019年日本與波蘭建交100周年。

指揮官表示：「我們必須一直修補這座雪雕，所以我們很拚命。由於天氣很暖，要把各部位接起來很困難。」

今年日本降雪量創下記錄新低，也迫使許多滑雪勝地關閉滑雪道。根據日本天氣預報公司Weathernews，在接受調查的400家滑雪勝地中，有1/4無法營運。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）

© 2020 AFP