民主黨愛阿華州初選結果 遭桑德斯陣營質疑

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（法新社華盛頓9日電） 美國民主黨在愛阿華州首場總統提名初選結果，獲14張黨代表票的布塔朱吉險勝獲12張的桑德斯，但桑德斯陣營對這樣的結果提出質疑。

因為許多技術性問題，讓初選結果延遲公布，且結果引來諸多抱怨，和要求重新驗票的聲音。

布塔朱吉（Pete Buttigieg）是印第安那州南本德（South Bend）前市長，桑德斯（Bernie Sanders）是代表佛蒙特州（Vermont）的聯邦參議員，布塔朱吉在3日舉行的民主黨黨內初選中，以些微差距險勝。

桑德斯的競選辦公室主任夏奇爾（Faiz Shakir）9日告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「外界可以料想到，我們將會要求愛阿華州民主黨黨部重新探究矛盾之處。」

「從我們的角度來看，這部分一直未能處理好。」

由於技術性問題，使得結果的準確性受到質疑後，民主黨全國委員會主席已經下令重新審查初選結果。

在愛阿華州這場初選中，代表麻薩諸塞州的聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）贏得8張黨代表票，前副總統拜登（Joe Biden）贏得6張黨代表票，代表明尼蘇達州的聯邦參議員克羅布查（Amy Klobuchar）贏得1張黨代表票。

民主黨將在長達5個月的初選過程後，於7月全國代表大會選出今年11月與現任總統川普競逐白宮寶座的人選。

© 2020 AFP