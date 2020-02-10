泰購物中心槍擊驚魂 倖存者躲廁所上網追蹤槍手下落

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（法新社呵叻9日電） 泰國一名軍人在東北部呵叻府持槍射殺平民後，逃進Terminal 21購物中心，民眾連忙躲進4樓廁所，用隔間門堵住入口，並透過在外頭的友人傳送監視器錄影片段，追蹤槍手行動。

33歲的音樂老師查納提（Chanathip Somsakul）和太太與另外數十人躲在購物中心女廁里，兩人的3歲女兒警惕地坐在壁架上。他們連上社群媒體了解情況，並瘋狂致電朋友和家人。這樣的大規模槍擊案在泰國前所未見。

查納提告訴法新社：「一位在購物中心工作的朋友在監視器控制室與一名男子對話…他給了我們關於槍手所在位置的最新情報。」

這些透過通訊應用程式分享的細節，或許救了查納提一家人，和一起躲在廁所里的另外2、30人。

然而，各種訊息滿天飛，恐懼也籠罩在購物中心裡的每個人心中。

查納提說：「每個人都感到恐懼與迷茫。身邊充斥着各種訊息，大家不知道該相信誰。」

名叫賈克潘（Jakrapanth Thomma）的槍手在購物中心內徘徊了好幾小時，這間多層樓購物中心的玻璃門窗被子彈打成蜘蛛網狀。

賈克潘昨天在泰國東北部城市呵叻（Korat）大開殺戒，造成至少30人喪命，自己也遭維安擊斃。此外還有許多人受傷，有些人傷勢嚴重。

當廁所門被敲得砰砰作響時，嚇壞了藏身其中的查納提。「我想敲門的可能是槍手。有位女士問了『誰在外面？』，沒人回答。她想把門打開，但我們說服她別這麼做。」

直到昨天晚間9時接獲警方通知，說受困購物中心的民眾可以離開了，他們才與另外數十人慢慢往外走。然而，就在抵達一處停車場時，突然間又槍聲大作，嚇得眾人驚慌逃竄。

此時還有一些人仍受困在購物中心，他們蜷縮在健身房廁所、餐廳桌下和商家店裡，搜集關於槍手下落的消息。

40歲的菲律賓籍教師巴里坤（Aldrin Baliquing）躲在H&M儲物間，設法讓自己保持冷靜。他說：「我害怕極了，因為我們受困的地點，就在槍手扣押人質處上方。」他指的是未獲證實的報導說，槍手把受害者當成人肉盾牌。

13歲的拉帕薩拉達（Lapasrada Khumpeepong）和媽媽被困在Terminal 21一樓化妝室長達5個小時。她今天在悼念死傷者的活動上說：「一切發生得非常突然。」

她在活動現場的留言板寫道：「感謝那些犧牲自己拯救大家的人，沒有你們，我們現在無法站在這裡。」（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP