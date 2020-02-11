人權組織呼籲：敘利亞與庫德族應調查被俘失蹤人口

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（法新社貝魯特11日電） 國際人權組織「人權觀察」（Human Rights Watch）今天呼籲，大馬士革當局及位於敘利亞東北部的庫德族當局，應該對數千名被伊斯蘭國（IS）監禁人士失蹤一事展開調查。

總部設在紐約的人權觀察引述「敘利亞人權網絡」（Syrian Network for Human Rights）指出，當伊斯蘭國佔領敘利亞北部和東部地區時，有超過8000人遭拘禁，至今下落未明。

其中包含幾個較着名的案例，像是被俘的英國攝影記者康德黎（John Cantlie），以及義大利耶穌會士達洛利奧（Paolo Dall'Oglio）。

人權觀察表示，目前掌控伊斯蘭國之前攻陷領土的敘利亞政府及庫德族當局，迄今未能優先考慮尋找失蹤人口銷聲匿跡的真相。

人權觀察指出，位於敘利亞東北部的庫德族當局，「鮮少」給予那些尋找親戚的家屬正面回應。

人權觀察在報告中寫道：「有親戚在敘利亞政府軍控制地區的人說，他們僅收到有關伊斯蘭國殺害所有俘虜的傳言，不然就是對方一概否認所有消息。」

人權觀察地區副主任史托克（Joe Stork）說：「伊斯蘭國不再控制該地區，為親屬在敘利亞失蹤的家人，露出真相大白的曙光。」

人權觀察也說，庫德族當局應當建立一個「集中聯絡處或民眾洽詢機構」，收集有關失蹤人士的消息，並與家屬聯繫。

© 2020 AFP