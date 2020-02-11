川普公布2021預算案 放棄減赤字承諾

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（法新社華盛頓10日電） 距離美國總統大選還剩9個月之際，總統川普根據極高且不可能達到的經濟成長估值目標，且放棄主要的削減赤字承諾，公布4.8兆美元2021年度預算案。

儘管這份川普第一任期中最後的預算案，在民主黨把持的眾議院無法過關幾乎成定局，但可讓人一窺川普政府在施政上的優先順序。

根據官員和數家美國媒體報導，社會計畫、環境保護和對外援助的預算都遭刪減；國防支出增加，富人和企業減稅方案延長。

這份預算案再度摒棄10年內縮減預算赤字的既定目標，反而將達成目標日程延後到2035年。

然而，拉長時間線是以2030年之前，美國經濟每年成長3.0%左右為假設，此情景將支持稅收增加，但在經濟連續成長11年後，能達到這個目標持續10年多的經濟體聞所未聞。

儘管川普政府誓言消除聯邦預算赤字，也就是共和黨的長期目標，但卻對解決這個問題興趣缺缺。在政府債台高築之際，今年預算赤字料將達1兆美元。

4.8兆美元新財政年度預算案要求刪減2兆美元非國防計畫經費，包括像是糧食券等安全網，以及減少聯邦醫療保險（Medicare）處方藥計畫的開支。

白宮預算局（OMB）代理局長伏特（Russell Vought）今天表示，預算案將包含逾7400億美元國防預算，核現代化方面支出增加20%。大幅減稅1.5兆美元延長到2025年之後，受惠者大多是富人。

川普的預算案要求撥款20億美元國土安全預算，築美墨邊境牆，以及提高美國國家航空暨太空總署（NASA）的預算12%，但大砍環境保護署預算逾26%。

預算專家麥吉尼雅斯（Maya MacGuineas）表示，這份預算案包含將赤字縮小的部分重要政策改革。

他說：「但當你將樂觀的成長假設和誇大與不明確的節省支出外皮剝去後，我們仍擁有巨大的債務。」（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）

© 2020 AFP