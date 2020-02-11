新加坡航空展開幕 主辦單位祭措施嚴防武漢肺炎

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（法新社新加坡11日電） 亞洲最大航空展今天起在新加坡登場。主辦單位為因應武漢肺炎疫情，祭出減少公眾日門票、提供手部清潔劑、入場量體溫等預防措施，並建議與會者打招呼時鞠躬揮手勿握手。

兩年一度的新加坡航空展（Singapore Airshow）向來能吸引全球數百家航太企業與航空公司蒞臨。與會者除了商議價值數百萬美元的交易案，還能觀賞壯觀的戰機飛行表演。

但引發武漢肺炎疫情的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV），卻讓今年活動烏雲罩頂。迄今中國感染死亡人數已破千人，病毒並擴散到超過20個國家。

新加坡至今出現45起確診病例。當局上周已把衛生警示層級，上調到跟2002至2003年「嚴重急性呼吸道癥候群」（SARS）疫情同一級。

目前已有超過70家廠商決定退出參展，包括加拿大龐巴迪公司（Bombardier）、飛機製造商德哈維蘭（De Havilland），以及美國航太界巨擘、製造全球軍隊所用戰機和防禦設備的洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp.）。

在新加坡為防止病毒擴散，禁止來自中國的旅客入境後，也有至少10家中國廠商退展。航空展前夕的大型航空會議同樣告吹。

儘管如此，主辦單位仍決定讓航空展如期進行。

這次航空展參展廠商約930家，共有來自逾45個國家、超過4萬名業界參與者，較2018年5.4萬名業界人士與會、超過1000家廠商參展遜色。

但今年與會者仍包括試圖從737 MAX客機墜毀危機中翻身的波音公司（Boeing），以及空中巴士（Airbus）等重要廠商。主辦單位談論本屆航空展時也語帶樂觀。

另一方面，雖然有多家中國廠商退展，解放軍仍派出空軍飛行表演隊赴新加坡參加展演。

© 2020 AFP