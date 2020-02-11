日產前董座戈恩 要求日產三菱公開內部文件

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（法新社海牙10日電） 日產汽車公司前董事長戈恩的律師團今天要求公布日產-三菱的內部文件，以查明戈恩被控財務不當行為而遭逮捕之前，被開除的原因為何。

戈恩（Carlos Ghosn）在荷蘭對日產和三菱提告，指控他們不當解僱，戈恩的律師團在聆訊第一天向荷蘭法院提出公布內部文件的要求。

戈恩在日本被逮捕後羈押於東京拘留所，之後遭居家軟禁，但今年1月他棄保潛逃到黎巴嫩。

戈恩要求日產-三菱（Nissan-Mitsubishi）賠償他1500萬歐元（約新台幣5億元）。日產-三菱和法國夥伴雷諾（Renault）由總部位於荷蘭的控股公司雷諾-日產有限公司（Renault Nissan BV）掌控。

戈恩的律師狄莫（Roeland de Mol）在聆訊結束後說，戈恩當然會根據荷蘭勞工法為他被公司解僱一事爭取自身權益。

日產-三菱因為一連串事件對戈恩的領導能力失去信心，決定解僱他，戈恩認為日產-三菱內部文件能夠解釋他被開除的原因。

狄莫告訴法新社，日產-三菱的律師團拒絕「公開他們批評（戈恩）的文件」。他還說：「這套不管用，在荷蘭法院面前當然也沒用。」

日產-三菱的律師團3月26日將向荷蘭法院呈交他們的論據，並設法駁回戈恩提出的賠償要求。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）

© 2020 AFP