欺騙國會干擾證人 美檢求刑川普親信蹲苦牢

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（法新社華盛頓11日電） 曾長期擔任美國總統川普幕僚的史東（Roger Stone），因涉嫌欺騙國會及干擾證人，檢方籲請法官求處7年至9年的有期徒刑。

有關調查俄羅斯介入2016年美國總統大選案，史東因涉嫌替川普開脫，去年11月被判有罪。

當時承辦的特別檢察官穆勒（Robert Mueller）提出指控後，史東去年1月在佛羅里達州的住家被捕。

檢察官昨天提交的量刑備忘錄指出：「當他罪行被揭發…他表現出對法庭與法治的蔑視。」

檢方指出，法院開始審理此案後，史東的行徑「顯示他沒把法律程序放在眼裡」。

量刑備忘錄提及，史東曾在Instagram發布一張承審法官的照片，「她（承審法官）的頭旁邊有一個像是十字準星的圖樣」。

現年67歲的史東曾辯駁，針對他的指控是出於政治動機，不過檢方則反斥，史東為了保護川普，說謊又霸凌證人。

當史東被判有罪，川普立即發推文並稱，「這是美國有史以來前所未見的雙重標準」。

多個美國政界的名嘴推測，日後某個時間點，川普可能會特赦史東。

史東是由擔任已故總統尼克森（Richard Nixon）助理而踏入政壇，史東的後背有尼克森面貌的刺青。法院將在20日宣判。（譯者：曹宇帆/核稿：徐崇哲）

© 2020 AFP