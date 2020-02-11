澳洲東部近日大雨 無法解決多年旱象

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（法新社雪梨11日電） 澳洲東部近日下起傾盆大雨，為飽受乾旱打擊的地區帶來希望。然而，科學家今天警告，仍需要持續降雨，才能終結長達數年的乾旱。

暴風雨天候在澳洲東部造成連日混亂與破壞，雪梨北部一名男子在汽車被衝出道路後失蹤，但有數百人在洪水中獲救。

昆士蘭州南原區（Southern Downs Region）市長杜比（Tracy Dobie）在斯坦索普鎮（Stanthorpe）表示，降雨「讓人人感到振奮」。

但杜比告訴法新社：「乾旱尚未結束。我們的土地極度乾渴，我們某些地方已經3年沒有降雨，其他地方則是5年，要讓土壤恢復濕潤將需要很長一段時間。」

水文學家相信，本周洪水泛濫是接下來將要發生事態的前兆，許多城市淹水，但鄉間地區仍竭力對抗旱象惡化。

新南威爾斯大學水文學教授夏瑪（Ashish Sharma）指出，當水積聚在堅硬地表，人們可能對大雨的影響產生「扭曲認知」。

儘管都市的人們面臨洪水及財產損失，但鄉間地區仍需要持續降雨，讓乾燥土壤吸飽水分後，雨水才會填滿水壩。

在最近一次大雨期間，雪梨附近的水壩水位已大幅上升，部分地區經歷過去30年來的最大降雨。

但在新南威爾斯州面臨「枯竭」的多數乾旱城鎮，水壩水位的上升「微不足道」，新南威爾斯水務局（WaterNSW）發言人表示，大部分雨水流進河流，而非流入水壩。

© 2020 AFP