研發新型冠狀病毒疫苗 英國團隊進行老鼠試驗

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（法新社倫敦11日電） 英國倫敦帝國學院科學家團隊正就2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫苗對老鼠進行試驗。他們相信自己是全球首批對動物進行這項疫苗試驗的人員之一。

倫敦帝國學院（Imperial College London）研究人員表示，他們的最終目標是在年底前研發出有效遏止新型冠狀病毒疫情的安全方法。

倫敦帝國學院研究人員馬凱（Paul McKay）昨天受訪時告訴法新社：「我們目前才把疫苗注入老鼠體內。」

馬凱指出：「我們希望在未來幾周內，我們能夠確認從那些老鼠血液中看到的反應，確認它們對新型冠狀病毒的抗體反應。」

倫敦帝國學院表示，無法確定其他團隊目前的研究進展為何，但他們昨天開始的動物實驗是世界首批進行的實驗之一。

英國新型冠狀病毒確診人數已達8例，東南部城市布萊頓（Brighton）一處醫學中心的兩個分支機構被迫關閉，那裡至少有兩名工作人員呈陽性反應。

然而，研發出疫苗的過程耗時費力，通常涉及多年的動物實驗及人類臨床試驗。之後，監管機構必須確保疫苗安全且有效，能夠大量生產。

馬凱說：「我們希望率先將這種特定疫苗用於人體臨床試驗」「一旦完成第一階段試驗，這可能要花數月才能達成，就能立即開始在人類身上進行療效試驗，這也將花上數月時間才能完成。」

馬凱還說：「因此，或許今年底前將會有適合用在人類身上、經過試驗的可行疫苗問世。」

© 2020 AFP