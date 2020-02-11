第92屆奧斯卡頒獎典禮 收視創歷來最低

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（法新社洛杉磯10日綜合外電報導）美國廣播公司（ABC）轉播第92屆奧斯卡頒獎典禮，收視率創下史上新低，僅2360萬人收看。

這場華麗大秀於9日晚上在好萊塢舉行，南韓電影「寄生上流」（Parasite）成為首部榮獲奧斯卡最佳影片的外語片，總共抱走4座小金人。

市場調查研究公司尼爾森（Nielsen）指出，今年收看觀眾人數只有2360萬，比去年的2960萬減少20%，較先前於2018年所創的2650萬人觀看最低紀錄還要差。

本屆頒獎典禮歷時3個半小時，並複製去年不設主持人的模式，主持人第2年從缺。

不過，「華盛頓郵報」一些表演者如蘭迪紐曼（Randy Newman）和艾爾頓強（Elton John）都是數十年來的老面孔，感覺就像過去20或30年奧斯卡時間軸的重現。

「綜藝」（Variety）周刊評論家佛蘭克（Caroline Framke）則認為，典禮過程「狂亂失控」，但最終被鬼才導演奉俊昊執導的「寄生上流」獲獎後的真情流露與欣喜愉悅所拯救。

知名電影評論網站Indiewire表示：「奉俊昊不僅對創下歷史紀錄的第92屆奧斯卡頒獎典禮貢獻良多，還讓這場典禮電視轉播免於淪為歷來最難看。」

© 2020 AFP