美司法部起訴4中國解放軍駭客 上億美國人個資遭竊

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（法新社華盛頓10日電） 美國司法部今天宣布，起訴4名中國人民解放軍成員，因他們涉嫌參與2017年大規模駭入美國信評機構易速傳真公司（Equifax）資料庫案。

美國司法部長巴爾（Bill Barr）表示，這群駭客被控竊取約1.45億美國人敏感個資，為全球歷來數一數二大規模的資料外泄事件。

他說：「這是蓄意且全面侵犯美國人民個資。」

這4名解放軍是吳志勇、王干、許可和劉磊，他們是解放軍總參謀部第54研究所成員，被控駭客行動、電腦詐欺、經濟間諜及電彙詐欺等多項罪名。

美國官方表示花了一年多時間追蹤他們，對方藏身在20國34台伺服器進行犯罪。

巴爾說：「這是經過組織且厚顏無恥的犯罪行徑，竊取將近一半的美國人敏感個資，以及一家美國公司努力的心血和智慧財產，幕後黑手是一個中國軍方單位。」

聯邦調查局（FBI）副局長鮑迪希（David Bowdich ）表示，尚無證據顯示公司這些資料遭人使用，例如用來挾持銀行帳戶或信用卡，但他也說：「手頭上有這些民眾個資，可以做很多事。」

美方認為犯嫌目前在中國。

易速傳真公司在聲明中感謝美國司法部協助，並承諾會加強保護顧客資料。

© 2020 AFP