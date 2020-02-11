間諜威脅倍增 美將駭客與社媒操弄者列最高威脅

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（法新社華盛頓10日電） 網路和監控技術進步，讓美國面對的威脅倍增，美國國家反情報與安全中心今天表示，駭客與線上操縱者，如今已與俄羅斯這類對手旗鼓相當。

兩年發表一次的「國家反情報戰略報告」（National Counterintelligence Strategy），首次將反秘密組織、獨立駭客和伊斯蘭極端組織列為間諜威脅，需要嚴加關注。

發布報告的美國國家反情報與安全中心（National Counterintelligence and Security Center）主任伊凡尼納（William Evanina）說：「美國面臨的威脅愈來愈具侵略性且錯綜複雜，來源除了國外情報機構，也包括國家和非國家行動者。」

過去發布的報告，把俄羅斯、中國、伊朗、北韓和跨國犯罪集團列為美國主要間諜威脅。

最新版報告則新增古巴、真主黨（Hezbollah）、伊斯蘭國（Islamic State）和蓋達組織（Al-Qaeda），指它們有能力針對美國從事情報任務。

報告同時列出被意識形態驅動的實體，例如駭客、泄密人員和組織；報告也增列沒有特定組織關係，但密謀竊取敏感資料和智財的外籍人士

儘管報告並直接點名，但明顯是指揭密網站「維基解密」（Wikileaks）。維基解密公布大批竊取來的美國機密和中央情報局（CIA）保密層級最高的駭客工具，這助長了威脅認知的轉變。

報告表示，尖端但廉價的電腦入侵、監控技術迅速普及，使得每個人都可能構成威脅。

報告說：「外國威脅行動者危險性升高，主要是因為先進科技垂手可得情況下，他們能以較低的風險，威脅到更廣泛的目標。」

報告公布前短短數小時，美國司法部剛宣布起訴4名中國人民解放軍成員，指他們涉嫌參與2017年大規模駭入美國信評機構易速傳真公司（Equifax）資料庫案，影響將近1.45億美國公民。

© 2020 AFP