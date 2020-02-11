阿富汗自殺攻擊 至少5死

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（法新社喀布爾11日電） 阿富汗官員表示，首都喀布爾今天上午發生自殺炸彈攻擊，造成至少5死12傷。這是喀布爾近3個月來發生的首起重大攻擊案。

目前還沒有團體宣稱犯下這起攻擊案。

阿富汗內政部發言人拉希米（Nasrat Rahimi）說：「今天早上7時左右，一名自殺炸彈客引爆炸藥，造成5死，其中2人是平民，3人為軍方人員；另外有12人受傷，包括5名平民。」

國防部證實有5人喪生。但只說至少6人在這場攻擊中受傷。

目擊者說，這起自殺炸彈攻擊發生在法希姆元帥軍事學校（Marshal Fahim Military Academy）附近。

根據當地電視台報導，喀布爾警方首長已經證實攻擊地點。

當地居民薩米拉（Samiullah）表示：「爆炸威力之大，連我們的房子都搖晃。我們之後還聽到槍聲。救護車很快就趕到現場。」

近幾周以來，阿富汗各省仍持續傳出暴力事件，但塔利班避免攻擊主要城市中心，試圖保住和美國的談判在軌道上。

喀布爾上一次發生大型攻擊案是在去年11月，當時一輛載滿爆裂物的小貨車在上午尖峰時間衝撞一輛載有外國人的車輛，至少造成12死。

© 2020 AFP