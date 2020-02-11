Google度假住宿搜尋功能 旅宿業者控自肥

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（法新社布魯塞爾10日電） 逾30間旅遊業者今天向歐洲聯盟（EU）影響力強大的反壟斷機構投訴，稱搜尋引擎霸主谷歌（Google）用不公平的手段侵害他們的生意。

谷歌在申訴信中再次成為箭靶，TripAdvisor和Expedia公司（Expedia Inc.）等旅遊業者指控Google利用其搜尋引擎的壓倒性優勢，開展自己的服務並加以打廣告，損及現有業者。

這封寫給歐盟主管競爭事務執行委員維斯塔哲（Margrethe Vestager）的信同時也刊登在一個協會網站上。Google兩天後將就另一件涉及谷歌購物（Google Shopping）的案子向歐盟法庭提出上訴。

信中寫道：「我們現在正目睹谷歌企圖將在搜尋市場取得的優勢，擴張到不同的度假租屋仲介市場。」

信件還補充說，Google是透過「在一般搜尋結果中偏袒自家服務」的方式來達成這樣的企圖。這封信最早由「金融時報」（Financial Times）報導。

歐盟執行委員會（European Commission）證實收到這封信，但拒絕進一步做出評論。

包括德國、西班牙和法國度假租屋協會在內的信件簽署人提出申訴，稱相關的谷歌搜尋現在會宣傳「視覺豐富」、彙集並複製自家服務的特定搜尋結果。

Google透過聲明表示，正在測試這類搜尋的新格式，「人們可能會在搜尋結果的最頂端看到一個輪播式連結，可以連到網站」，此舉是為了在五花八門的資訊中給用戶「相關且可信賴的資訊」及「與您的查詢最相關的資訊」。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）

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