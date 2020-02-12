傳美德控制瑞士加密公司 竊120國機密通訊

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（法新社華盛頓11日電） 美國、德國與瑞士媒體今天報導，美德情報單位數十年間透過控制瑞士加密公司Crypto AG，大肆搜刮全球約120國政府最高機密的通訊情報。

「華盛頓郵報」、德國電視台ZTE、瑞士國營的瑞士廣播電視台（SRF）報導指出，第二次世界大戰戰後到本世紀初，Crypto AG替約120國提供編碼通訊裝置，伊朗、南美多國政府、印度與巴基斯坦皆為服務對象。

但那些政府有所不知的是，Crypto AG幕後老闆竟是美國中央情報局（CIA）以及德國聯邦情報局（BND）。這兩個機構對Crypto裝置動手腳，讓裝置可輕易被破解，進而解讀資料。

華郵表示，中情局內部有這個最高機密計畫的沿革史機密檔案，其中點名了監督此項行動的中情局高層，以及負責執行的Crypto主管。

檔案還指出，Crypto靠着讓西方情報機關取得客戶機密，賺進數以百萬計美元。

其實Crypto早就為人所懷疑，數十年前的文件即有影射，但從未獲得證實。報導也指出，儘管使用Crypto產品的國家不少，但西方的最大敵人，包括俄羅斯和中國，卻從來都不是Crypto客戶。

美國中情局目前並未評論報導內容。

總部設在瑞士朱格（Zug）的Crypto據報已於2018年分拆為兩家公司，瑞士客戶業務仍留在瑞士，但國際業務以及公司名稱由瑞典投資人林德（Andreas Linde）接管。

分拆後的瑞典公司Crypto International在官網發布聲明說，今天的新聞報導「讓人痛心」。

「我們與美國中情局或德國聯邦情報局沒有關係，從來就沒有關係。」

「我們正在評估狀況，了解事情全貌後會有評論。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP