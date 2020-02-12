大海掀翻小船 4人怒海漂流32天獲救

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（法新社威靈頓12日電） 在太平洋漂流32天、幸運生還的4個人，今天在索羅門群島（Solomon Islands）休息恢復體力。這場大海漂流記奪走他們8名同伴的性命，包括一名幼兒。

他們能活下來，全靠海上漂流的椰子，並用碗接雨水來喝。

「索羅門星報」（Solomon Star News）報導，這行人去年12月22日從大洋洲國家巴布亞紐幾內亞的布干維爾省（Bougainville）出發，欲前往約100公里外的加特利島（Carteret Islands）慶祝耶誕節。

然而，根據生還者說法，他們搭乘的小船翻覆，同伴中有人溺斃，其他人雖把船翻正，但茫茫大海中強勁洋流無情，造成更多人不幸罹難。

撿回一命的斯塔立（Dominic Stally）告訴「索羅門星報」：「我們無法處理遺體，只好讓他們長眠大海。」

「一對夫妻死了，他們的孩子由我來照顧，但孩子後來也丟了性命。」

斯塔立表示，他們多次看到有船隻在附近，但沒有一艘注意到他們，直到今年1月23日才在新喀里多尼亞島（New Caledonia）外海獲救，前後漂流了約2000公里。（譯者：蔡佳敏/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP