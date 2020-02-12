富比世評NBA球隊 尼克湖人勇士價值飆破1211億

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（法新社紐約11日電） NBA去年創造破紀錄的88億美元（約新台幣2664億元）營收，富比世（Forbes）雜誌也指，尼克、湖人、勇士的球隊價值都飆破40億美元（約新台幣1211億元）。

儘管美國職籃NBA有包括休士頓火箭總經理摩瑞（Daryl Morey）推文支持香港抗議者，引發中國不滿而帶來的麻煩、電視收視率下滑、幾名頂尖球星因為傷勢長期休兵等問題，但從NBA年度財務狀況來看，聯盟收入反而增長10%。

紐約尼克戰績雖然已連7年積弱不振，但仍連5年蟬聯最有價值球隊，在這次評比中，他們的球隊價值比前1年上漲15%，達46億美元（約新台幣1392億元）之譜。

北美體育團隊中，只有職業美式足球聯盟NFL達拉斯牛仔的價值能攀到55億美元（約新台幣1665億元），美國職棒大聯盟MLB紐約洋基的價值則是和尼克相當。

北美體育團隊中最有價值的前5名，還包括NBA的洛杉磯湖人、金州勇士。湖人的價值增加19%，達44億美元（約新台幣1332億元），勇士的價值增加23%，達43億美元（約新台幣1302億元）。

NBA球隊的平均價值成長14%，達到21.23億美元（約新台幣642億元），首次衝破20億美元（約新台幣605億元）大關，而近期的2011年，還沒有NBA球隊的價值能達10億美元（約新台幣302億元）。

© 2020 AFP