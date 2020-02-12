川普遭質疑護短干預司法 再被批濫權

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（法新社華盛頓11日電） 美國總統川普今天面臨新一波濫權指控，因為司法部無視試圖對共和黨籍政治操盤手史東（Roger Stone）嚴厲求刑的轄下檢察官。史東曾是川普的長期幕僚。

史東去年11月因欺騙國會及干擾證人而被判有罪，檢察官求刑7到9年，在川普深夜推文抱怨聯邦檢察官的舉動後，司法部將予以刪減。

川普推文表示：「這是很可怕且非常不公平的情況，真正犯罪的是另外一方，卻安然無事。我們不能容許這種司法不公！」

接着，一名高層司法官員對媒體說，將提交新的、求刑較低的請求，之後，此案的兩名檢察官退出，這讓事情更加混亂。

資深民主黨籍聯邦眾議員謝安達（Adam Schiff）表示，川普的行為破壞法治，「如果川普總統實際上加以干預，推翻司法部職業檢察官的建議，就是公然濫權」。謝安達主導去年底針對川普的眾議院彈劾調查。

史東曾擔任川普的政治顧問達數十年之久，也為川普2016年當選總統做出貢獻。史東於去年一月在佛羅里達州的自宅被捕，當時的特別檢察官穆勒（Robert Mueller）就調查俄羅斯疑似干預2016年美國總統大選一案，對史東提起控訴。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）

© 2020 AFP