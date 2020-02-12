憂武漢肺炎擴散 英特爾等業者退出全球行動通訊大會

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（法新社馬德里11日電） 美國晶片巨擘英特爾、社群網站龍頭臉書、中國手機製造商Vivo和美國的思科系統公司，今天都因為擔憂武漢肺炎疫情擴散，跟着其他業界龍頭紛紛退出全球行動通訊大會。

世界衛生組織（WHO）今天將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。這波疫情最先是從中國湖北省武漢市傳出，目前已奪走超過1000條人命。

每年在西班牙巴塞隆納舉辦的全球行動通訊大會（Mobile World Congress），通常都會吸引超過10萬人參加，但今年出席率受到COVID-19疫情影響。

過去一周，也有許多大型科技公司退出，包括索尼（Sony）、瑞典的愛立信（Ericsson）、南韓巨擘樂金集團（LG Corp.）與日本最大行動通信業者NTT DoCoMo 公司，使得外界開始懷疑這場活動是否會取消。

全球行動通訊大會是科技業一大盛事，各大公司都會在活動上公布他們最新的設備與創新發展，今年大會將於24日到27日舉行，中國通常都有5000到6000人參加。

英特爾（Intel）在聲明中說：「我們所有員工及合作夥伴的安全與健康是我們的優先要務，我們已經退出今年的全球行動通訊大會。」

旗下有Instagram和WhatsApp的臉書（Facebook）在聲明中說，由於COVID-19引發公共衛生風險，臉書退出在巴塞隆納舉辦的全球行動通訊大會。

全球5大智慧型手機製造商之一Vivo也證實不會參加。

Vivo說，「有鑒於當前疫情，我們已決定不參加2020年全球行動通訊大會，或是這段時間在巴塞隆納舉行的相關活動」，並表示將延後公布最新手機商品。

美國網路設備跨國供應商思科（Cisco）在推特發布聲明說，由於擔憂COVID-19疫情，思科「做了退出（全球行動通訊大會）的艱難決定」。

目前，中國最大的智慧型手機製造商華為，以及其較小的競爭對手中興通訊，仍準備參加全球行動通訊大會，並說他們的主管與員工在出席會議前將自我隔離兩周。

中興通訊也表示，他們的展場與設備會每天消毒，所有展位工作人員都是來自中國以外的國家，主要是歐洲。

根據主辦單位全球行動通訊系統協會（GSMA），美國半導體公司輝達公司（NVIDIA Corp.）也取消出席。

全球行動通訊系統協會9日表示，將強化安全措施，以試圖讓展場人員安心，還將隨時安排工作人員幫訪客測量體溫，並對來自中國的訪客實施限制。

© 2020 AFP