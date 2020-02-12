新罕布什爾州初選 民主黨老將杠上新秀

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（法新社新罕布什爾州康科德11日電） 美國新罕布什爾州總統初選今天登場，民主黨陣營中，目前聲勢最高的是左派的桑德斯（Bernie Sanders）和年輕挑戰者布塔朱吉（Pete Buttigieg）。

民主黨參選人們無不希望選情能在新罕布什爾州初選之後明朗化，尤其上星期率先展開初選的愛阿華州出現嚴重延誤，經過數天計票才宣布結果，且居於領先位置的幾位參選人票數都不分軒輊。

新罕布什爾州人口僅130萬，在民主黨總統提名戰所佔代表票數不到1%，但當地投票日期使得它在政治版圖上有着超高影響力。

78歲佛蒙特州聯邦參議員桑德斯全美民調數字一馬當先，2016年就曾在緊鄰佛蒙特州的新罕布什爾州初選擊敗過希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton），希望這次再度勝出，擠下印第安納州南本德前市長布塔朱吉，取得令人信服的勝利。

儘管新罕布什爾州初選是桑德斯選戰中所預料的一勝，38歲溫和派的布塔朱吉亞軍位置坐得很穩，支持度有可能自愛阿華州初選險勝之後暴衝。

布塔朱吉在最新的全美民調支持度僅10%，接下來幾個人口更多元的關鍵州中，也未能贏得太多非裔選民的支持。

但專家認為，如果布塔朱吉在初選頭兩戰均告捷，非裔選民這塊關鍵投票族群將認真評估布塔朱吉的資格。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）

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