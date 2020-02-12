日本重度身障國會議員 盼為殘疾人士發聲

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（法新社東京12日電） 日本國會參議院議員舩後靖彥和木村英子皆是重度身障者，他們自當選參議員以來，致力捍衛殘疾人士權益，希望為這個「不被看見」的族群發聲。

舩後靖彥患有俗稱漸凍症的神經系統疾病，這意味着他無法講話，只能藉由眨眼與他的照護員溝通，或使用嘴巴操作電腦系統。

但舩後靖彥渴望被聽見，他致力改善日本殘疾人士的生活。日本社區里，有許多身障人士抱怨自己有「不被看見」的感覺。

舩後靖彥曾於去年11月表示，在被診斷罹患肌萎縮性脊髓側索硬化症（Amyotrophic Lateral Sclerosis，ALS）前，他幾乎沒有機會接觸身障人士，因此不知道殘疾人士或生病的人是如何生活。

62歲的舩後靖彥還警告，這種「無知」會使人們產生「偏見和歧視」。

同為日本參議員的木村英子也是一名殘疾人士，現年54歲的她因為兒時受過傷，導致頸部以下癱瘓，只有右手能動。木村英子去年當選參議員後，致力推動讓身障人士更融入社會。

舩後靖彥和木村英子去年代表在野小黨「令和新選組」當選參議員。當選參議員的兩人突顯現行法律存在漏洞，使身障者難以在日本工作。

舉例來說，日本政府只有在身障者沒有工作或仍在就學的情況下，才會支薪給身障者的照護員。這代表身障者根本無法負擔就業所帶來的成本，因為他們花在私人照護上的費用，就已超越工作掙來的薪水。

雖然日本參議院有支薪給舩後靖彥和木村英子的助理，但這兩名新科參議員還是希望能改變法規，幫助其他1萬1500名仰賴公共照護的重度身障人士。（譯者：李宛諭/核稿：陳彥鈞）

© 2020 AFP