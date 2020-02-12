桑德斯贏得新州初選：這是川普完蛋的開始

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（法新社新罕布什爾州曼徹斯特11日電） 美國媒體預測民主黨今天在新罕布什爾州的總統初選將由聯邦參議員桑德斯勝出之後，桑德斯豪氣地對川普撂下戰帖：「在這裡的勝利，就是川普完蛋的開始。」

根據近乎完成的計票結果，打着進步派旗號的桑德斯（Bernie Sanders）囊括26%票數，溫和派的前印第安納州南本德（South Bend）市長布塔朱吉（Pete Buttigieg）24%排第2，聯邦參議員克羅布查（Amy Klobuchar）約20%得票率拿第3，聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）約9%得票率第4，拜登（Joe Biden）票數僅略高於8%。

國家廣播公司（NBC）與美國廣播公司（ABC）都稱桑德斯勝出之後，桑德斯告訴歡呼的支持者：「讓我們藉此機會，為今晚偉大的勝利感謝新罕布什爾州的民眾。」

「在這裡的勝利，就是川普完蛋的開始。」

數月來一直領先群雄的拜登先前在初選首站、愛阿華州黨團會議投票表現慘淡之後，早就知道在新州的結果也不會太好看。

而今天僅排第5的表現，對77歲的拜登而言不啻更是沈重的一擊。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）

© 2020 AFP