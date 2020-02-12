武漢肺炎疫情蔓延 郵輪難獲准靠岸乘客苦中作樂

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（法新社泰國巴達雅12日綜合外電報導）因俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情蔓延人心惶惶，亞洲多國拒絕郵輪「威士特丹號」靠岸，船上苦中作樂的乘客藉小酌、健身、泳池畔做瑜珈等消磨時光。

威士特丹號（Westerdam）搭載1455名乘客與802名船員，2月1日自香港啟航，展開14天巡航亞洲的夢幻之旅，原定15日抵達目的地日本橫濱市。

但是2019年冠狀病毒疾病疫情蔓延，包括日本、關島、菲律賓、台灣與泰國，都拒絕這艘郵輪進港停泊。

船東「荷美航運公司」（Holland America）堅稱，「沒有理由認為」船上有任何2019年冠狀病毒病例，並呼籲泰國當局改變決定。2019年冠狀病毒疾病已造成中國1100多人死亡。

歷經連日來在海上的漂泊，荷美航運公司宣布，東南亞國家柬埔寨同意威士特丹號可靠岸，乘客可下船。

即使突發的疫情來掃興，威士特丹號的乘客仍安於所處，有些人把他們這次遭遇的意料之外人生插曲及多日來在海上的見聞，上傳至社群媒體與網友分享。

像是柯比（Christina Kerby）在推特（Twitter）發文指出：「這是個當俘虜還算不壞的地方，我目前正在髮廊做頭髮，稍後要去吃大餐。」而她分享郵輪上做瑜珈或者晨間上健身房的照片，在網路引起熱烈迴響。

她表示：「我們在船上期間，就是吃、喝、做運動、游泳、看歡樂秀及聽音樂，可以找樂子的活動不缺。」

還有一段威士特丹號乘客在交誼廳向船員熱烈鼓掌的影音，這些船員多是菲律賓人，由於不準停靠在馬尼拉，他們錯過與家人團聚的機會。

威士特丹號的歡愉氣氛與另艘目前滯留在日本外海、被陰鬱氛圍籠罩的「鑽石公主號」（Diamond Princess）形成鮮明對比。鑽石公主號因受疫情波及，迫使乘客封閉在令人沮喪的船艙里。

來自愛爾蘭的威士特丹號乘客奧里維拉（Lorraine Oliveira）說：「我們都蠻好的，心情樂觀正面…船上沒有緊張的氣氛。」

奧里維拉跟丈夫帶着兩個孩子搭乘郵輪。她說：「由於我們不能在馬尼拉上岸，使得菲律賓的船員們不能與家人團聚，我們真的覺得很抱歉。」

由於擔憂病毒擴散，從新加坡至東加王國的亞太地區各國，仍拒絕數艘郵輪停靠。

東加王國的衛生當局不準原定今天靠岸的3艘郵輪停泊，分別是CMV公司的「艾斯特號」（Astor）與「哥倫布號」（Columbus），以及水晶郵輪（Crystal Cruises）公司的「水晶尚寧號」（Crystal Serenity）。

第4艘原定15日抵達的「風星號」（Wind Spirit）也被告知駛離東加。

雖然變更航向的通知並未提及這些郵輪要往哪兒去，不過根據線上追蹤航跡的工具推測，艾斯特號將前往奧克蘭，哥倫布號與水晶尚寧號朝斐濟方向前進，風星號仍在大溪地附近。

於此同時，英國康納輪船公司（Cunard）的豪華郵輪「瑪麗皇後2號」（Queen Mary 2），目前的位置在馬來西亞外海，已改變航向，將前往澳洲西岸的弗利曼特（Fremantle），並取消新加坡、香港與上海的行程。（譯者：曹宇帆/核稿：張佑之）

© 2020 AFP