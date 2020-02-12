武漢肺炎重創經濟 線上產業卻蓬勃發展

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（法新社上海12日電） 中國多數地區仍因武漢肺炎疫情關閉，為避免人群聚集，當局開始推廣在家辦公政策，不只學校、企業、政府部門及醫療機構響應，連博物館及動物園都跟進。

自從中國多數地區的延長農曆春節假期結束，於2月10日正式開工以來，騰訊旗下為企業打造的企業通訊與辦公工具「企業微信」（WeChat Work）服務量年增10倍，阿里巴巴的企業版即時通訊軟體「釘釘」（DingTalk），更出現推出5年來最高流量，約2億人利用它在家辦公。華為WeLink平台也出現5倍增長，日增100多萬新用戶。

這股線上辦公的遷移潮同樣受中國領導人習近平認可，他10日就利用華為WeLink，向武漢醫療人員精神喊話。

而經營多種線上課程的iTutorGroup執行長楊正大表示，過往用戶大多來自北京跟上海等一線城市，但因疫情爆發，愈來愈多三、四線城市使用線上課程，讓公司業務躍增215%。

此外，人滿為患的醫院也用線上遠端醫療服務分類病患，北京故宮等文化遺址關閉後，則改推線上或虛擬導覽，民眾還能利用社群媒體觀看北京動物園的熊貓，連北京當局主要接觸外界的外交部記者會都改成線上問答。

雖然武漢肺炎疫情預估將重創中國經濟成長，但中國高度發展的線上產業與超過8.5億行動網路消費人口，或許能緩和這波衝擊。標普全球評級（S&P Global Ratings）就說，這波疫情預料將會為中國線上經濟帶來「進一步長期結構性轉變」。

© 2020 AFP