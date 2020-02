環團：化石燃料產生空污 致全球年損87兆元

廣告 繼續瀏覽後續

(法新社巴黎12日電) 今天公布的環境研究報告指出,化石燃料產生的空氣污染,每天使全球損失80億美元,約佔全球國內生產毛額(GDP)3.3%。2018年全球總損失估達2.9兆美元(新台幣87兆元)。

能源與清潔空氣研究中心(Centre for Research on Energy and Clean Air)及綠色和平組織東南亞分部(Greenpeace Southeast Asia)這份研究,是首度有人就全球燃燒石油、天然氣與煤炭產生空污的代價進行評估。

報告指出:「我們發現中國大陸、美國和印度,因全球使用化石燃料產生空污而承受的代價最高。估計3國每年各損失9000億、6000億、1500億美元。」

研究人員並發現,燃燒化石燃料產生的粒子,每年導致全球450萬人提前死亡,其中中國佔180萬人、印度100萬人。

世界衛生組織(WHO)估計每年有420萬人因近地面空污而死,死因多半是心臟病、中風、肺癌和孩童急性呼吸道感染。這項最新數據與世衛的數值相近。

綠色和平組織東亞分部的潔凈空氣倡議人士孫�F宇(Minwoo Son,音譯)說:「源於化石燃料的空污,對我們的健康和經濟是種威脅,除奪走數百萬人性命,還讓我們損失數兆美元。」

「我們知道解決這項問題的方法,也就是改用再生能源、逐步淘汰汽柴油車,以及建立大眾運輸系統。」

這份44頁報告除列出化石燃料製造空污帶給各國的經濟代價和早死人數,也依照不同污染物質的危害進行估算。

根據中間估計值,車輛與發電廠燃燒化石燃料時的副產品二氧化氮(NO2),每年帶給全球3500億美元的損失;臭氧則為3800億美元。

