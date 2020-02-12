結束23天海外訪問 委內瑞拉國會議長返國

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（法新社卡拉卡斯11日電） 委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）結束23天海外訪問後，今天安然返回委內瑞拉。這是他第2度無視總統馬杜洛政府對他發出限制出境的禁令。

國會議長瓜伊多在推特上宣布返國消息，隨後在首都卡拉卡斯國際機場受到歡呼群眾的迎接。瓜伊多是從葡萄牙搭機返國。

不過瓜伊多離開機場時，他和馬杜洛（Nicolas Maduro）各自的支持群眾馬上爆發衝突。

瓜伊多在推特上寫道：「我們已經在卡拉卡斯了。我帶來自由世界給予的承諾，他們準備協助我們重新獲得民主和自由。」

「新的時刻已經展開，不會走回頭路，我們需要每個人克盡職責。是時候了。」

「此刻我們比過去更需要團結、信心和政治紀律。請留意未來新的宣告。」

瓜伊多去年1月躍上全國舞台，自行宣布擔任臨時總統，直接挑戰馬杜洛政權。

委國2018年舉行總統大選，馬杜洛獲得連任，但選舉過程普遍遭外界譴責舞弊窮生，因此國會宣布馬杜洛當選無效。瓜伊多以國會議長身分獲得挑戰馬杜洛的資格。

瓜伊多是在1月19日從委內瑞拉出境，前往哥倫比亞、數個歐洲國家、加拿大與美國，並與美國總統川普見面，當時川普揚言將「擊潰」馬杜洛政權。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）

© 2020 AFP