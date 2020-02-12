美國圍堵華為恐破功 加拿大民眾反對聲浪消退

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（法新社渥太華11日電） 今天最新出爐的民調顯示，加拿大國內反對採用中國科技大廠華為技術公司設備來建置5G無線網絡的聲浪正在消退。

美國政府先前警告，華為存有國安風險，應把華為排除在5G基礎建設核心工程之外。

但根據雷德民意測驗機構（Angus Reid Institute ）今天出爐的民調，僅56%加國民眾支持禁用華為，低於去年底的69%。

加拿大2018年應美國要求逮捕過境的華為財務長孟晚舟之後，掀起了與中國的外交危機。

加國當局尚未決定是否禁用華為設備，但據傳當地情治單位在這項議題上意見分歧；「環球郵報」（The Globe and Mail）昨天則稱，軍事領袖傾向封堵華為。

而前幾周，英國和歐洲聯盟（EU）相繼祭出規範，允許華為有限度參與5G建置，但並未全面禁止華為參與「接近即時數據傳輸」（near-instantaneous data transfers）的新通訊網絡設計工作。

美國政府認為華府構成國安風險的原因有二。一，華為創辦人兼執行長任正非過去在中國人民解放軍擔任過工程師；二，中國2017年通過「情報法」，要求中國企業在國安事務方面配合政府。

華為駁斥華府提出的國安指控，還說美方拿不出相關證據。

但美國聲稱，北京當局可能會利用華為的商業據點來監聽美國盟友，甚至切斷網絡，這恐讓美國不得不停止與盟友分享情報。

美國與澳洲、英國、加拿大、紐西蘭共組情報分享網絡「五眼聯盟」（Five Eyes），但各成員國對於是否要讓華為提供5G系統設備存有歧異。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP