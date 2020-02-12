美祭出反托拉斯大刀 要查5科技巨擘10年來併購案

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（法新社華盛頓11日電） 美國聯邦貿易委員會（FTC）今天表示，將深入檢視5大科技公司在過去10年間所進行的併購案。主管單位此舉可能開啟美國反托拉斯調查大門。

法新社報導，聯邦貿易委員會這項重磅宣告，可能就此對亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）、臉書（Facebook）、微軟（Microsoft），以及谷歌（Google）母公司Alphabet自2010年以來的併購案展開調查。

FTC聲明指出，已責成5家司提供過去未申報反托拉斯主管單位的併購案相關資訊，交易期間自2010年1月1日到2019年12月31日。

核心經濟產業由科技平台一手掌握情況下，外界要求審查的呼聲愈來愈高，一些社運人士與政治人物也要求，不能讓矽谷科技企業坐大而形成市場壟斷。

不過，企圖翻過往併購案舊帳的作法，引發反托拉斯專家在法律與執行面相關議題的討論。

FTC說，將檢查併購案當中是否「引起公平競爭疑慮」。

聯邦貿易委員會主席塞門斯（Joe Simons）表示：「這項計畫將授權貿委會進一步檢視這個重要領域的併購案，評估聯邦各主管單位是否充分注意到可能損及公平競爭的交易。」（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP