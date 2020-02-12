聯準會主席：密切關注新型冠狀病毒所造成全球風險

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（法新社華盛頓11日電） 美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）今天表示，將持續關注在中國爆發的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情所造成的任何衝擊。

法新社報導，新型冠狀病毒疫情已導致逾1000人喪生、交通運輸中斷和企業店家停工停業，延誤出貨重要零組件給外國製造商。

鮑爾在國會作證時指出，聯準會正「密切關注這種冠狀病毒疫情發展，疫情可能導致中國出現混亂，並擴及全球其他地區經濟」。

在美國央行主席半年一次向聯邦眾議院金融服務委員會（House Financial Services Committee）發表貨幣政策報告中，鮑爾以就業增加紮實和經濟持續成長為由，樂觀看待美國經濟發展。

然而，他警告危機依然存在。

他告訴國會議員：「美國經濟目前居於一個很好位置，表現良好。」但在這種榮景下卻發生病毒疫情。

這種情形一定會打擊中國和鄰近國家經濟，並影響亞歐貿易夥伴，問題在於是否對美國和全球經濟帶來「實質」和「持續」衝擊。

「我們知道非常可能會對美國會造成一些影響，（但）我認為現在說還嫌太早。」

皮特森國際經濟研究所中國問題專家羅迪（Nicholas R. Lardy）預測，第一季經濟成長率恐大幅減緩至4%，但「對全年成長的不良效應將會小很多」。

然而羅迪說，病毒疫情仍將造成「全球經濟可預見的衝擊」。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP