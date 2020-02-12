西蒙斯率76人擊沉快艇 完成本季第6次大三元

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（法新社費城11日電） 美國職籃NBA費城76人今天在主場出戰洛杉磯快艇，近況火熱的西蒙斯（Ben Simmons）挹注26分12籃板10助攻，完成本季第6次大三元，率隊以110比103擊沉快艇，笑納3連勝。

76人明星中鋒恩比德（Joel Embiid）近來在社群網站PO文引發爭議，上場時遭球迷猛噓，但他依然表現稱職，繳出26分9籃板，李察遜（Josh Richardson）貢獻21分，哈里斯（Tobias Harris）則攻下17分12籃板。76人本賽季主場累積25勝2敗，為全聯盟最佳。

快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）灌進全隊最高30分外加9助攻，沙米特（Landry Shamet）進帳19分，莫里斯（Marcus Morris Sr.）和威廉斯（Lou Williams）分別繳出13分，喬治（Paul George）今天手感超冷，僅貢獻11分，但有12籃板和5助攻。

上半場結束時，兩隊以54比54戰成平手，第3節打完，76人以81比77領先快艇。雷納德上半場為快艇砍下17分，西蒙斯則為76人貢獻16分。

在終場前5分多鐘，雷納德將比數拉近至94比99，李察遜隨即飆進一顆3分彈，將兩隊分差重新拉回8分。李察遜接着又完成一次3分打，讓76人在終場前3分37秒享有11分領先優勢，奠定勝基，終場以7分的優勢撞翻快艇。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）

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