前美駐烏克蘭大使劍指國務院 批美外交政策無德

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（法新社華盛頓12日電） 前美國駐烏克蘭大使尤凡諾維契今天批評美國外交政策「沒道德」、拿威脅當政策基礎。尤凡諾維契去年5月突遭總統川普解職，在川普彈劾案中扮演關鍵角色。

尤凡諾維契（Marie Yovanovitch）今天赴華府喬治城大學（Georgetown University），接受外交研究學院（Institute for the Study of Diplomacy）頒獎。

她在大學中表示：「國務院現在深陷麻煩。高階領袖缺乏政策願景、清楚道德觀和領導技巧。」

「恕我直言，（採用）一種沒道德且讓人不停猜測的外交政策，以威脅、恐懼和混淆來代替信任，無法長久奏效。」

尤凡諾維契去年10月赴國會作證時曾說，自己被召回解職，原因在於「有人出於明顯可議的動機，做出毫無根據的虛假指控」。

這名具33年經驗的外交界老將並指自己遭受抹黑攻擊，而策畫抹黑的人包括川普私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）。

當時她也批評國務院領導階層未能擊退「顯然已劫持我國烏克蘭政策」的勢力，或是在她面臨「危險而錯誤」的攻擊時予以支援。這段說法未點名地把矛頭指向國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。

川普因被控施壓烏克蘭宣布調查自己的政敵、民主黨籍前副總統拜登（Joe Biden）等對象，去年遭美國聯邦眾議院以濫權罪名彈劾。但共和黨人佔多數的聯邦參議院本月已宣判川普無罪。

© 2020 AFP