娜塔莉波曼披風致敬女同業 MeToo女星批作秀

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（法新社洛杉磯12日電） 娜塔莉波曼9日出席奧斯卡時，穿了件綉有女導演姓名的披風現身紅毯，以此致敬女同業；#我也是（#MeToo）運動女星蘿絲麥高文卻不以為然，炮轟娜塔莉裝模作樣，只是作秀。

蘿絲麥高文（Rose McGowan）今天在臉書貼文寫道，娜塔莉波曼（Natalie Portman）在奧斯卡頒獎典禮的紅毯穿着，「深深冒犯了我們這些真正在做事的人」。

蘿絲麥高文還說：「我寫這些是因為心裡苦。」「我寫這些是因為憎惡。」

蘿絲麥高文說，娜塔莉波曼那襲綉上未入圍女導演姓名的迪奧（Dior）長披風獲得「主流媒體熱烈吹捧」，但那不過是「一個女明星在裝模作樣，做做樣子」罷了。

蘿絲麥高文寫道：「娜塔莉，你在非常漫長的生涯中只和兩位女導演合作過，其中一個是你。」「你自己有製片公司，只雇了一位女導演，那就是你自己。」

娜塔莉波曼在對法新社發出的聲明中認同蘿絲麥高文的說法，認為自己不配被稱為勇敢。

「我同意麥高文女士所說，我身穿綉有女性名字的衣着就是『勇敢』的說法並不正確。」「我會認為，勇敢這個詞，更適合過去幾周來承受極大壓力，挺身指證哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）的女性。」

娜塔莉波曼指的是因性侵在紐約受審的好萊塢前金牌製片哈維溫斯坦，而蘿絲麥高文正是指控哈維溫斯坦的女星之一。

娜塔莉波曼也坦承沒和很多女導演工作過，她說希望和這些導演合作，也提及女性及少數族裔導演面臨的挑戰。

蘿絲麥高文貼文說，娜塔莉波曼等人雖然對女性在電影業被忽視的情況表示不滿，卻沒什麼作為足以帶來改變。

「你和你們那些人看清事實之前，幫我們大家一個忙，掛好你那刺繡的作秀服。它現在掛錯了地方。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）

© 2020 AFP