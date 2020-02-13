武漢肺炎延燒 澳洲延長來自中國外籍人士入境禁令

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（法新社雪梨13日電） 澳洲當局為防堵武漢肺炎疫情，2月初宣布禁止來自中國的外籍人士入境，這項禁令原定15日到期，但澳洲政府今天表示，禁令到期後，將再延長至少一周。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今天宣布，政府將在未來一周繼續「限制近期曾造訪中國大陸的外籍人士入境」，以保護澳洲民眾讓他們免於冠狀病毒的危害。

莫里森還指出，澳洲當局每周都會決定是否進一步延長禁令。

澳洲政府2月1日宣布，從當天起只有「澳洲公民、澳洲居民、受撫養的家屬、法定監護人或配偶」可獲准從中國入境。

澳洲當局的最新決定對許多人造成衝擊，其中包含澳洲旅遊業者，以及希望返回澳洲展開新學年的成千上萬名中國學生。

世界衛生組織（WHO）11日已將武漢肺炎定名為2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）。

中國當局改變計算確診病例數的方法後，官方的武漢肺炎確診病例數和死亡人數暴增，引發各界擔憂，疫情遠比被報導出來的更加嚴重。

根據官方數據，武漢肺炎目前已在中國造成超過1350人死亡。WHO近來警告，疫情尚未達到高峰。（譯者：李宛諭/核稿：陳彥鈞）

© 2020 AFP