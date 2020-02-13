美司令：菲律賓終止軍隊訪問協定有害反恐努力

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社雪梨13日電） 菲律賓11日知會美國將退出兩國1998年簽署的菲美軍隊訪問協定（VFA）後，美軍印度太平洋司令部司令戴維森今天警告，終止這項協定將有損菲國打擊南部地區恐怖主義所做的努力。

美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）表示，他希望菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）能再三思考退出菲美軍隊訪問協定的決定。這項協定允許美軍駐紮在菲律賓。

戴維森在澳洲雪梨的一場活動指出，這項協定將於美國政府收到通知的180天後終止，「所以我們有些時間能進行外交交涉」。

他還說：「我希望我們能取得成功結果。」

然而，此番說法與美國總統川普意見相左，川普昨天表示，終止菲美軍隊訪問協定，他覺得「無所謂」，還說這樣可為美國「省下很多錢」。

然而，戴維森堅定認為，此舉將阻礙杜特蒂在菲國南部民答那峨島（Mindanao）的軍事行動。民答那峨島的分離主義和伊斯蘭暴力衝突，已造成大約10萬人喪命。

他警告：「倘若無軍隊訪問協定，我們將無法幫助菲律賓在南部進行反暴力極端主義的行動，我們在菲律賓境內與菲國武裝部隊進行訓練和作戰的能力將受到挑戰。」

儘管菲律賓當局與國內最大叛亂組織「莫洛伊斯蘭解放陣線」（Moro Islamic Liberation Front）於去年達成具里程碑意義的和平協議，但部分最為兇殘的極端主義派別並不包含在內。

這些派別組織包括「莫洛國伊斯蘭自由鬥士」（BIFF），以及曾在菲律賓發動數起造成重大死傷恐怖攻擊的「阿布沙伊夫」（Abu Sayyaf）。

© 2020 AFP